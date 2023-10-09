Вице-премьер Туркменистана рассказал об открытии Центра «Киберспорт»

О проделанной работе за девять месяцев текущего года отчитался заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Н.Аманнепесов в ходе заседания КабМина. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Вице-премьер рассказал Президенту страны, что по случаю Дня знаний в Туркменистане были проведены торжественные линейки, первоклассникам вручены ноутбуки «Bilimli», открыт ряд новых школ и детских садов, а также состоялась закладка фундаментов новых учебных заведений.

Н. Аманнепесов рассказал о том, что школьники и студенты страны завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в международных конкурсах и интернет-олимпиадах. Также вице-премьер рассказал Президенту об открытии Центра «Киберспорт» при Инженерно-технологическом университете Туркменистана имени Огуз хана.

Было отмечено, что в практической медицине были внедрены передовые методы лечения и профилактики заболеваний, а также — утверждена «Национальная программа по обеспечению здорового благополучия населения в Туркменистане на 2023–2028 годы».