Президент Туркменистана принял Генерального секретаря Международного бюро выставок

Президент Сердар Бердымухамедов в четверг принял Генерального секретаря Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзеса, сообщают официальные туркменские СМИ.

В продолжение беседы состоялся обмен мнениями относительно будущих направлений сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности, которая проводится под эгидой Международного бюро выставок. Кроме того, обсуждены возможности изучения лучших практик в этой области.

Глава государства отметил, что в Туркменистане осуществляются программные мероприятия по развитию международного торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув, что недавно была принята «Концепция международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы», в соответствии с которой наша страна намерена и в дальнейшем расширять сотрудничество с МБВ.

Глава государства поздравил Генсека Международного бюро выставок с началом работы международной садоводческой выставки «ЭКСПО – 2023 Доха» в Государстве Катар, которая стартовала 2 октября текущего года, и выразил наилучшие пожелания успешной работы форума.

Согласно сообщению, на этом международном смотре организован павильон Туркменистана, и 9 октября планируется провести Национальный день страны.

Кроме того, глава государства констатировал заинтересованность страны в участии во Всемирном форуме «ЭКСПО-2025» в городе Осака, Япония, подчеркнув, что созданный организационный комитет проводит соответствующую работу в данном направлении.

В свою очередь Генеральный секретарь Международного бюро выставок Димитри Керкентзес отметил, что ознакомился с туркменским павильоном, представленным на международной выставке, проводимой в городе Доха, и получил огромные впечатления.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и его гость выразили уверенность в дальнейшей активизации эффективного сотрудничества и обменялись пожеланиями крепкого здоровья и больших успехов в работе.