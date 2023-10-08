В культурном центре Туркменистана прошла торжественная конференция

7 октября состоялась торжественная конференция, которая прошла во Дворце мукамов Государственного центра культуры Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В работе конференции приняли участие известные деятели культуры и искусства Туркменистана, в том числе, писатели и поэты, художники, музыканты и другие мастера искусств. В ходе мероприятия была отмечена значимость национальных традиций и ценностей в истории туркменского народа. Обсуждению подлежали актуальные задачи, стоящие перед туркменский молодежью.

Участниками конференции было подчеркнуто, что Туркменистан идет по пути стабильности, роста уровня и качества жизни граждан страны, что достигается благодаря проводимой Президентом страны политике, основанной на принципах миролюбия, гуманизма и международного сотрудничества.