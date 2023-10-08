В Багдаде подписан туркмено-иракский меморандум по поставке газа

6 октября в Багдаде состоялось подписание совместного меморандума о взаимопонимании по поставкам природного газа между Туркменистаном и Ираком с участием главы ГК «Туркменгаз» Максата Бабаева и министра электроэнергетики Ирака Зиада Али Фаделя. Об этом сообщается на сайте Centralasia.news.

В ходе церемонии было отмечено, что туркменский газ необходим для удовлетворения потребностей иракских электростанций.

Кроме того, Максат Бабаев провел переговоры с замглавы правительства Ирака по вопросам энергетики, министром нефти Хайаном Абдул Гани по вопросам участия туркменских компаний в инвестиционных проектах на территории Ирака. Ранее в ходе визита иракской делегации в Ашхабад были согласованы технические, финансовые и коммерческие условия поставки туркменского газа в Ирак по своп-схеме через Иран.