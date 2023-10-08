В Ашхабаде открылась выставка в память о жертвах природных катастроф

В Ашхабаде в Государственном музее изобразительных искусств открылась новая выставка, посвященная памяти жертв природных катастроф и войн. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

На торжественной церемонии открытия выставки выступил житель Ашхабада Атагельды Мяликгулыев, который еще младенцем пережил ашхабадское землетрясение. Его семье повезло: их дом устоял, и члены семьи не пострадали.

В экспозиции представлены живописные и скульптурные работы туркменских художников. Ужас человека, оказавшегося в плену стихии, отражен в картинах художника Тоймаммета Эсенмаммедова. На выставке также представлена работа Айхана Хаджиева «Почему ты плачешь, мама?», картина Якуба Аннанурова «Геоктепинское сражение», полотно Кульназара Бекмурадова «1941», которые никого не оставят равнодушными.