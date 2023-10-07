Туркменистан принял участие в транспортном бизнес-форуме New Silk Way в Астане

Представители Туркменистана участвовали в 6-м международном транспортно-логистическом бизнес-форуме New Silk Way, прошедшем в Астане. Заместитель генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций Батыр Аннаев рассказал о развитии и модернизации транспортных коммуникаций в стране.

Как сообщает издание «Большая Азия», он в частности отметил, что в Туркменистане идет модернизация Туркменбашинского международного морского порта; на заводе «Балкан» строят грузовые суда и паромы, а в городе Джебел Балканского велаята возводят новый международный аэропорт.

Туркменистан, наладив грузовые рейсы в Хошимин и Ханой (Вьетнам), Сеул (Республика Корея) и Милан (Италия), планирует расширить авиасообщение со странами Азии и Европы.

Кроме того в стране продолжается строительство высокоскоростного автобана Ашхабад-Туркменабат протяжённостью 600 километров. Трасса свяжет восток Туркменистана с центром. Также планируется строительство автотрассы Туркменбаши-Гарабогаз, которая станет частью коридора «Север-Юг».

Также Батыр Аннаев подчеркнул значимость железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, заявив о заинтересованности Туркменистана в реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности в рамках инициативы «Новый Шёлковый путь», отмечает источник.