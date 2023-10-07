Телефонный разговор между Президентом Туркменистана и Президентом Российской Федерации

Сегодня состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Прежде всего, глава государства от всей души поздравил российского лидера с днём рождения и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов на высшем государственном посту во благо всего народа России.

– Российская Федерация является стратегическим партнёром Туркменистана. Наши отношения основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и добрососедства, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Как отмечалось в ходе беседы, сегодня наши страны успешно сотрудничают по самому широкому спектру направлений.

Хорошую динамику демонстрируют двусторонние торгово-экономические связи, установлены эффективные контакты между ведомствами, активизировались межпарламентские отношения.

Успешно укрепляется сотрудничество в культурной, научной, образовательной областях, что является важным фактором сближения наших народов двух государств.

В данной связи, пользуясь случаем, глава Туркменистана выразил своему российскому коллеге огромную признательность за личное внимание и всемерную поддержку, оказываемую всемерному развитию туркмено-российских отношений.

Поблагодарив за прозвучавшие тёплые поздравления, руководитель дружественного государства адресовал свои наилучшие пожелания Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Герою-Аркадагу, также внёсшему весомый личный вклад в укрепление и расширение межгосударственного диалога, традиционно выстраиваемого на принципах дружбы и взаимовыгодного партнёрства.

В завершение телефонного разговора Президент Сердар Бердымухамедов и Президент Владимир Путин пожелали друг другу крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе, а дружественным народам двух стран — благополучия и процветания.