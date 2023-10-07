Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии по случаю Дня поминовения

Сегодня в Туркменистане скорбная дата – День всенародного поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, а также героев, павших на полях сражений всех войн. В траурной церемонии возложения венков к памятникам Мемориального комплекса «Halk hakydasy» принял участие Президент Сердар Бердымухамедов.

…Чем дальше время уводит от нас события тех суровых лет, тем глубже память и признание благодарных потомков подвига героических защитников Родины, отдавших свои жизни во имя светлого будущего грядущих поколений.

В глубине веков берёт начало национальная традиция отмечать особо значимые даты всем вместе. Это единство поколений незыблемо в современном туркменском обществе. Помноженное на необыкновенную силу духа, которая всегда была присуща туркменам, оно помогло преодолеть все трудности и боль утрат. Так было в истории народа не раз. Благодаря особым чертам характера – беззаветной любви к родной земле, сплочённости, вере в собственные силы и жизнелюбию, составляющим основу и суть национального духа, туркмены выстояли в годы тяжких потерь.

Символом глубокого почитания национальных героев, уважения народа к своему великому прошлому стал Мемориальный комплекс «Halk hakydasy», раскинувшийся на возвышенности в юго-западной части столицы.

Сегодня ранним утром тысячи соотечественников почтили память народных героев, возложив венки к подножию монументальных памятников «Ruhy tagzym», «Milletiň ogullary», «Baky şöhrat». Ведь традиция чтить память героев страны – глубоко гуманна, уходит корнями в глубь тысячелетий как неотъемлемая составляющая духовно-культурных ценностей туркменского народа.

Сегодня мы с глубокой скорбью поминаем сотни тысяч жертв Ашхабадского землетрясения, мужественных защитников Геоктепинской крепости, а также героев войны 1941–1945 годов.

Президентский автомобиль останавливается на площади перед Мемориальным комплексом, где выстроены воины Почётного караула.

Президент Сердар Бердымухамедов проходит на установленное место.

Звучит Государственный гимн Туркменистана. Его торжественный мотив сменяет печальная мелодия «Keçpelek», ставшая пронзительным музыкальным выражением народной скорби о павших защитниках Отечества и безвинно ушедших из жизни жертвах.

Президент Сердар Бердымухамедов возлагает венок к величественному монументу «Ruhy tagzym», отдавая дань памяти погибшим во время землетрясения 1948 года.

…Ровно 75 лет назад природная катастрофа нанесла невосполнимый ущерб, до основания разрушив цветущий Ашхабад. Страшные воспоминания об этом трагическом событии до сих пор переполняют сердца туркменистанцев, храня в народной памяти имена наших соотечественников, чью жизнь оборвала безжалостная стихия.

Те, кто выжил в ту трагическую октябрьскую ночь, когда стихия нанесла удар колоссальной мощи, в одно мгновение, до основания разрушив туркменскую столицу, проявили высокое мужество, стойкость, самоотверженность и выдержку.

В знак глубокой скорби глава государства низко склоняет голову. События той страшной ночи оборвали и жизнь прадеда главы государства – Бердымухамеда Аннаева – ветерана войны 1941–1945 годов, самоотверженный труд и заслуги которого перед Туркменским государством навсегда останутся в доброй памяти.

Ныне Ашхабад – это беломраморный мегаполис, воплотивший в своём новом облике мечты и представления наших предков о светлом будущем страны, счастливой судьбе грядущих поколений туркмен. Пройдя через тяжелейшие испытания, народ возродил любимую столицу, превратив её в оазис мира, спокойствия и благополучия.

Одной из приоритетных задач, поставленных Президентом Сердаром Бердымухамедовым в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, является развитие Ашхабада в русле национальных традиций и передовых тенденций градостроительства.

На достижение этой цели направлены современные проекты, способствующие приумножению славы туркменской столицы как крупного делового, научного, культурного и спортивного центра региона и мира.

Строительство комфортабельного жилья, медицинских центров, оснащённых инновационными технологиями, школ и детских учреждений, спортивных комплексов, объектов социально-культурного назначения – это приметы новой эпохи суверенного развития нашей страны. Осуществляемые преобразования нацелены на прогресс и процветание Туркменистана, рост благосостояния населения, обеспечение высокого уровня жизни каждой семьи.

Одним из центральных исторических событий 2023 года в стране стали состоявшиеся 29 июня масштабные торжества по случаю открытия нового города государственного значения Аркадаг. Ввод в строй этого уникального города является конкретным результатом развёрнутых в Туркменистане грандиозных преобразований, начатых Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и последовательно продолжающихся под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

Новый город, возведённый в одном из древнейших уголков туркменской земли, где берёт истоки славная история предков, – показательный образец «смарт-сити», в жизнедеятельность которого интегрированы цифровые, информационно-коммуникационные и «зелёные» технологии. Здесь гармонично сочетаются лучшие традиции национального зодчества и современные тенденции в области архитектуры и дизайна. Созданная комплексная инфраструктура, отвечающая международным стандартам, в том числе в природоохранной сфере, обеспечивает оптимальный комфорт и удобство жителям.

Открытие нового, единственного в регионе Центральной Азии «умного» города, во все сферы жизнедеятельности которого широко внедрены инновационные цифровые технологии, будет золотыми буквами вписано в летопись нашей Отчизны как событие особо важного, исторического значения.

…В продолжение церемонии Президент Сердар Бердымухамедов возложил прекрасные венки из осенних цветов к подножию монументов «Milletiň ogullary» и «Baky şöhrat», возведённых в честь воинов-туркменистанцев, павших в битве с фашизмом и героев всех войн, погибших в сражениях за свободу родного Отечества, за счастье будущих поколений. Как нетленный символ неугасимой народной памяти о доблестных сынах земли туркменской горит Вечный огонь.

Туркменистанцы низко склоняют головы перед теми, чей славный героический путь является вечным примером беззаветного служения Родине, отдают дань глубокого уважения живущим среди нас ветеранам и семьям погибших в боях воинов, которые в нашей стране окружены заслуженным вниманием и почётом.

Молодому поколению нашей страны есть на кого равняться – слава об отважных предках, отстаивавших свободу и независимость Родины, золотыми буквами вписана в историю народа. На всех фронтах Великой Отечественной войны тысячи наших земляков демонстрировали беспримерную стойкость, верность воинскому долгу, беззаветную любовь к Отечеству. Среди них – прадед Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова – Бердымухамед Аннаев, чей жизненный путь сегодня служит для туркменской молодёжи образцом истинного патриотизма и преданности долгу.

Цветы к мемориалам возложили руководитель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители военных и правоохранительных органов, депутаты национального парламента, главы аккредитованных в Туркменистане диппредставительств и международных организаций.

К ним присоединились представители политических партий и общественных организаций, министерств и ведомств, почтенные старейшины, студенческая молодёжь, жители столицы. В считанные минуты подножия памятников покрываются ярким цветочным ковром.

Память – главная составляющая духовной жизни народа, она соединяет поколения людей, наполняет жизнь особым, сокровенным смыслом, позволяет, соприкоснувшись с прошлым, осознать своё настоящее и уверенно смотреть в будущее. Только в обществе, где знают и почитают прошлое, живёт та великая сила, которая позволяет аккумулировать и реализовать патриотический и созидательный потенциал нации.

Наша память, наша безмерная благодарность старшему поколению находят отражение в конкретных делах, направленных на укрепление мира, поступательное развитие независимого Туркменского государства, сохранение в обществе высоких гуманистических традиций.

По завершении церемонии Президент Сердар Бердымухамедов тепло попрощался с её участниками и отбыл с места события.

Поминальные молебны и садака состоялись как в столице, так и во всех велаятах страны.

Нынешняя церемония в Мемориальном комплексе «Halk hakydasy» стала очередным ярким символом преемственности традиций великих предков, неразрывной связи поколений во имя приумножения высокой духовности нашего народа.

Мы помним, мы скорбим, переживая боль утраты, и продолжаем созидать, мирно жить и трудиться в независимой, процветающей Отчизне.