6 октября – День памяти и скорби в Туркменистане

Сегодня в Туркменистане День поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, а также воинов, павших на полях сражений. 6 октября – одна из самых печальных дат в истории Туркменистана, напоминающая о тех, кто стал жертвой колоссальной силы стихии, а также кто ценою своей жизни выполнил святой долг. По случаю скорбной даты по всей стране приспущены Государственные флаги, повсеместно прошли поминальные молебны.

Память – главная составляющая духовной жизни Туркменского народа, она соединяет поколения людей, наполняет жизнь особым, сокровенным смыслом, позволяет, соприкоснувшись с прошлым, осознать своё настоящее и уверенно взглянуть в будущее.

Ранним утром тысячи ашхабадцев и гостей столицы пришли к Мемориальному комплексу «Народная память», чтобы возложить венки к подножию памятников «Духовный поклон», «Сыновья нации», «Вечная слава».

В церемонии возложения цветов приняли участие председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители министерств и ведомств, общественных организаций и средств массовой информации, главы дипмиссий и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, зарубежные бизнесмены, старейшины, студенческая молодёжь, многочисленные жители столицы.

Звучит Государственный гимн Туркменистана, который сменяет печальная мелодия, написанная Нуры Халмамедовым к кинофильму «Кечпелек» («Горькая судьба»), ставшая музыкальным символом Дня поминовения.

Участники возлагают венки к подножию памятников «Духовный поклон», «Сыновья нации», «Вечная слава». Беспощадная стихия в страшную октябрьскую ночь 1948 года оборвала жизнь прадеда Президента Туркменистана — Бердымухамеда Аннаева, ветерана Великой Отечественной войны, педагога и популяризатора национального культурного наследия.

Венки и букеты цветов возлагают руководители Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, общественных организаций, главы и представители аккредитованных в Туркменистане дипмиссий, зарубежных компаний, священнослужители и старейшины, молодёжь, многочисленные жители и гости столицы. Цветочный ковёр покрыл и подножие монумента «Вечная слава», возведённого в честь туркменистанцев, павших в битве с фашизмом.

Более 70 лет минуло после одного из самых трагических событий в истории туркменского народа, воспоминания о котором до сих пор болью отзываются в сердце каждого туркменистанца. Печаль усиливается многократно от осознания того, что нет виновных в этой страшной трагедии. Есть лишь безвинные её жертвы. В ночь с 5 на 6 октября 1948 года, в 1 час 12 минут пополуночи, стихия нанесла удар, в одно мгновение сдвинув миллиарды тонн земли и до основания разрушив туркменскую столицу. Страшная трагедия, жестоко перечеркнув судьбы людей, разделила ашхабадцев на мёртвых и живых, потерявших самых близких людей.



Отметим, что ЮНЕСКО признал Ашхабадское землетрясение одной из самых разрушительных катастроф XX века. И не спроста, ведь количество оборвавшихся в тот день жизней всё еще остаётся не известным. Разные источники называют цифры от 100 до 170 тысяч.

Поминальные церемонии состоялись по всей стране.