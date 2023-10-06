Эксперт Эебердыев рассказал о строительстве скоростного автобана в Туркменистане

Начальник Марыйского участка высокоскоростной автомагистрали «Ашхабад-Туркменабат», специалист хозяйственного объединения Edermen Реджеп Эебердыев прокомментировал развитие международных транспортно-транзитных коридоров и, в частности, рассказал о строительстве суперскоростной магистрали «Ашхабад-Туркменабат». Об этом сообщает интернет-издание Centralasia.news.

Эксперт Р. Эебердыев подчеркнул, что Туркменистаном совместно со странами Центральной Азии выстраивается логистическая инфраструктура с целью интеграции национальной экономики в общемировую. Для центрально-азиатского региона актуальным сейчас является развитие коридоров между странами для дальнейшего размещения производительных сил в мировой экономике.

Автобан «Ашхабад-Туркменбат», строительство которого осуществляет АОЗТ Türkmen Awtoban, является современным аналогом одного из отрезков Великого Шелкового пути. Данный участок дает выход к порту Туркменбаши, далее — морским путем на Кавказ, Европу, юг России и к Персидскому и Оманскому заливу.