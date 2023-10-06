Туркменские компании стали участниками международной выставки в Ташкенте

С 4 по 6 октября в Ташкенте, в Узэкспоцентре проходит международная выставка «Индустрия пластмасс – Plastex Uzbekistan 2023», участниками которой стали туркменские компании. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Выставка демонстрирует современные разработки и исследования в области пластмасс, новые виды продукции и оснащения, инновационные технологии производства и обработки пластмасс. В мероприятии принимают участие более 200 представителей из 7-ми стран.

Туркменистан является активным производителем в данном секторе. Одним из крупнейших предприятий в этой сфере является ХО«DERÝAPLASTIK», уже 15 лет поставляющее на рынок пластиковые изделия. Также в Туркменабаде уже год действует современный завод Хозяйственного общества «Nur Plastik», выпускающий широкий ассортимент изделий из полиэтилена, полипропилена и пластика и поставляющий продукцию высокого качества как на внутренний рынок, так и на экспорт.