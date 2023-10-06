Президент Туркменистана встретился с Генеральным секретарем МБВ

5 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Генеральным секретарем Международного бюро выставок Дмитрием Керкенцесом. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Дмитрий Керкенцес высоко оценил выставочную деятельность Туркменистана, отметив, что на него произвел большое впечатление раздел страны на выставке EXPO-2023 в Катаре. Также Генеральный секретарь МБВ отметил заинтересованность Бюро в расширении сотрудничества с Туркменистаном.

Сердар Бердымухамедов отметил, что в стране активно реализуется политика «открытых дверей», в рамках которой Туркменистан стремится перенимать лучший мировой опыт, а также — продвигать продукцию и услуги местных компаний как на внутреннем, так на внешне рынках.

Стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества по выставочной работе и возможности знакомства с лучшим мировым опытом.