Национальный день Туркменистана на «ЭКСПО – 2023 Доха» отметят 9 октября

9 октября планируется провести Национальный день Туркменистана на международной садоводческой выставки «ЭКСПО – 2023 Доха». Об этом было объявлено по итогам встречи Президента Сердара Бердымухамедова с Генеральным секретарем Международного бюро выставок (МБВ) Димитри Керкентзеса, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейших направлениях взаимодействия в области выставочно-ярмарочной деятельности, проводимой под эгидой МБВ, а также о возможностях изучения лучших практик в этой сфере.

Как отметил глава государства, в Туркменистане осуществляются программные мероприятия по развитию международного торгово-экономического сотрудничества, подчеркнув, что недавно была принята «Концепция международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы», в соответствии с которой страна намерена и в дальнейшем расширять сотрудничество с МБВ.

Будучи членом Международного бюро выставок, Туркменистан активно участвует во всемирных и специализированных смотрах, констатировал Президент Сердар Бердымухамедов. Как известно, за последние годы Туркменистан был представлена на выставочных площадках в Шанхае, Милане, Астане и Дубае.

В данном контексте глава государства сердечно поздравил Генсека МБВ с началом работы 2 октября текущего года в Государстве Катар международной садоводческой выставки «ЭКСПО – 2023 Доха», проходящей под эгидой Международного бюро выставок, пожелав успешной работы форума. Как отмечалось, на этом международном смотре организован туркменский павильон, и 9 октября планируется провести Национальный день Туркменистана.

Также глава государства констатировал заинтересованность Туркменистана в участии во Всемирном форуме «ЭКСПО-2025» в городе Осака (Япония), подчеркнув, что созданный организационный комитет проводит соответствующую работу в данном направлении.

В свою очередь Генеральный секретарь Международного бюро выставок Димитри Керкентзес отметил, что ознакомился с туркменским павильоном, представленным на международной выставке, проводимой в городе Доха, и получил огромные впечатления. Гость выразил уверенность, что проводимые совместные мероприятия будут способствовать наращиванию продуктивного международного взаимодействия, дальнейшей интеграции Туркменистана в мировое выставочное пространство.

В данной связи глава государства отметил большой потенциал для расширения сотрудничества с МБВ, подчеркнув, что в перспективе Туркменистан намерен рассмотреть возможности проведения в своей стране выставок международного значения и глобального развития.