В Ашхабаде прошел семинар по совершенствованию таможенной системы



ОБСЕ провела в Туркменистане с 3 по 5 октября обучающий семинар, посвященный вопросам совершенствования таможенных механизмов и экспортных процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе ОБСЕ в Ашхабаде.

В мероприятии приняли участие представители Таможенной службы страны, члены профильных министерств и ведомств, сотрудники Центробанка и коммерческих банков, Международного морского порта Туркменбаши, члены Союза промышленников и предпринимателей.

В ходе семинара участники изучили передовой опыт стран ЕС в сфере цифровизации таможенных и экспортных процедур. Были рассмотрены алгоритмы по приведению таможенных механизмов к международным стандартам, а также — модернизации нормативно-правовой базы по экспортным процедурам. Также участники семинара познакомились с развитием системы портовых сообществ и тарифной политики ВТО.