В Анкаре состоялась международная конференция, посвященная творчеству Махтумкули Фраги

5 октября 2023 года в Анкаре состоялась международная конференция, посвященная творчеству великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, который в следующем году будет отмечать 300-летие со дня рождения.

Конференцию организовали посольство Туркменистана в Анкаре совместно с Университетом социальных наук Анкары, фондом «ЭкоАврасия» и Союзм инженеров и строителей тюркского мира.

В работе конференции приняли участие представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Анкаре, депутаты Национального Парламента Турецкой Республики, руководство Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), ректоры ведущих высших учебных заведений, представители академических кругов, востоковеды-литераторы, туркменские студенты, обучающиеся в учебных заведениях Турции, и СМИ.

В пленарном заседании конференции участники обсудили роль Махтумкули Фраги в развитии творчества не только в Туркменистане и странах Востока, но и в мире в целом.

Также участники конференции отметили, что Совет ТЮРКСОЙ объявил 2024 год годом Махтумкули в странах тюркского мира. В этом году в Туркменистане и других странах будут организованы различные мероприятия, посвященные творчеству великого поэта.

Конференция прошла в формате пленарного заседания и четырех секций. На семинарах представители академических кругов Турции рассказали о творчестве Махтумкули Фраги и его вкладе в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей.

В заключительной сессии участники конференции единодушно признали, что форум внес весомый вклад в углубление и развитие международных научных и культурных связей.