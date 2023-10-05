Туркменистан принимает участие в международной выставке в Дохе
Делегация Туркменистана во главе с главой Торгово-промышленной палаты Мергеном Гурдовым принимает участие в международной садоводческой выставке «ЭКСПО-2023», которая открылась 2 октября в столице Катара Дохе, сообщает МИД Туркменистана.
В рамках выставки, проходящей под девизом «Зелёная природа для окружающей среды», открылся национальный павильон Туркменистана. В павильоне представлены образцы туркменской флоры и фауны, а также достижения туркменской садоводческой отрасли.
В церемонии открытия международной выставки приняли участие главы ряда государств и правительств, руководители высокопоставленных делегаций.
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдулрахман бин Джассим Аль Тани в своем выступлении отметил, что выставка создает положительные возможности для расширения международного сотрудничества в области садоводства и охраны окружающей среды.
Выставка «ЭКСПО-2023» будет проходить в Дохе до 28 марта 2024 года. В ней принимают участие более 190 стран и международных организаций.