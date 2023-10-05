Президент Туркменистана принял министра экономики Азербайджанской Республики

Вчера Президент Сердар Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство и возможность в рамках личной встречи обсудить актуальные вопросы межгосударственного торгово-экономического сотрудничества, гость передал главе государства тёплые слова приветствия от Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресовавшего всему туркменскому народу пожелания мира, счастья и благоденствия.



Пользуясь случаем, Микаил Джаббаров также поздравил Президента Сердара Бердымухамедова с присвоением высокого звания Герой Туркменистана, что стало очевидным признанием всенародной любви и уважения.

Тепло поприветствовав министра экономики Азербайджанской Республики и поблагодарив за добрые слова, глава Туркменского государства передал ответные наилучшие пожелания высшему руководству и народу дружественной страны, выразив убеждённость, что встречи и переговоры, которые будут проведены в ходе нынешнего визита, внесут солидный вклад в развитие экономических связей между двумя странами.

Подчёркивалось, что наши страны и народы связывают многовековые узы дружбы и добрососедства. Эти отношения являются прочной основой для дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодных связей.

Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил, что сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой развивается весьма динамично благодаря наличию значительного потенциала двух стран и их готовности к долгосрочному плодотворному партнёрству.

– Наши страны успешно сотрудничают в рамках региональных и международных организаций, и в первую очередь в рамках ООН. В ходе данного взаимодействия мы оказываем взаимную поддержку инициативам, нацеленным на достижение Целей устойчивого развития и обеспечение всеобщей безопасности, – подчеркнул глава Туркменистана.

В ходе встречи, проведённой в конструктивном ключе, собеседники с удовлетворением отметили достигнутый высокий уровень межгосударственного диалога, выстраиваемого на основе равенства, доверия и взаимопонимания.

По общему мнению, в развитии двусторонних отношений большую роль играет Межправительственная туркмено-азербайджанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров пожелали друг другу крепкого здоровья и благополучия, а братским народам двух стран – мира и дальнейшего процветания.