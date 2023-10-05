ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА C МККК

5 октября 2023 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с находящимся в Ашхабаде с рабочим визитом заместителем главы Регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Жаком Барберисом.

В ходе встречи было констатировано плодотворное партнёрство Туркменистана и МККК в области продвижения принципов международного гуманитарного права. Туркменская сторона выразила благодарность за поддержку со стороны МККК Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана в укреплении его потенциала.

Стороны обменялись мнениями по актуальной повестке взаимодействия, а также определили конкретные направления дальнейшего сотрудничества. В данном контексте, обсуждены перспективы партнёрства между Туркменистаном и МККК на предстоящий год.