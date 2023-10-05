На форуме ADIPEC 2023 делегации Туркменистана и Пакистана обсудили вопросы реализации проектов ТАПИ и ТАП

В рамках нефтегазовой конференции и выставки ADIPEC 2023, проходящей в эти дни в Абу-Даби, состоялась встреча туркменской делегации с временно исполняющим обязанности федерального министра энергетики, энергии и нефти Пакистана Мухаммадом Али, сообщает Orient.

На встрече обсуждались вопросы реализации проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линии электропередачи ТАП.

Министр энергетики Пакистана выразил благодарность Президенту и национальному лидеру туркменского народа за усилия по продвижению данных проектов и подтвердил готовность правительства Пакистана принять всесторонние меры для ускорения их реализации.

Мухаммад Али выразил уверенность, что соответствующие соглашения между сторонами будут официально подписаны в ближайшее время.