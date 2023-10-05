ЗА СЧЁТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ИМЕНИ ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДОВА ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 180 СЛОЖНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИЙ ДЕТЯМ

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова создан в целях социальной поддержки подрастающего поколения, содействия в восстановлении здоровья нуждающихся в опеке детей, обеспечения благоприятных условий для их счастливой жизни.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», на сегодняшний день за счёт средств Фонда проведено более 180 сложнейших хирургических операций детям с заболеваниями сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, десятки юных граждан страны прошли медицинские обследования и получили от Фонда необходимые средства медицинского назначения.

Благодаря работе, проводимой Фондом, все детские отделения этрапских стационаров страны получили в подарок автомобили скорой помощи. Также за счёт средств Фонда дети после хирургических операций проходят восстановительное лечение в Детском оздоровительно-реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова города Аркадаг.

А минувшим летом Фонд организовал для них отдых в Детском оздоровительном центре «Daýanç» Национальной туристической зоны Аваза. Ранее мы также сообщали, о том, как получить помощь от Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.