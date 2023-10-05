Глава Туркменистана принял Посла Азербайджана

В среду 4 октября 2023 года состоялась церемония вручения верительных грамот назначенным на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Туркменистане Гисматом Гозаловым Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

В ходе встречи азербайджанский дипломат выразил приверженность страны к межправительственному сотрудничеству в интересах народов обоих государств. В ходе переговоров были затронуты перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической сфере, в области энергетической безопасности и транспортной сфере.

Кроме того, сторонами была выражена взаимная заинтересованность в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности, в сферах образования, науки, культуры и искусства, образовательного обмена между ВУЗами и проведения совместных культурных мероприятий.