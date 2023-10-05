Боксёру из Туркменистана вручили бронзовую медаль Азиады в Ханчжоу

На боксёрском турнире в программе ХIХ летних Азиатских играх в китайском Ханчжоу определились медалисты в семи весовых категориях. Перед заключительным днём соревнований состоялась церемония награждения в пяти. И в одной из них – до 71 кг – на пьедестал почёта поднялся студент Туркменского государственного института физкультуры и спорта Байрамдурды Нурмухаммедов.

21-летний уроженец города Махтумкули, воспитанник тренера Школы высшего спортивного мастерства Госкомспорта Туркменистана Язмухаммета Паззыева дошёл до полуфинала, где уступил по решению судей четвертьфиналисту в весе до 75 кг предыдущих Азиатских игр-2018 в Индонезии Кан Чиа Вейю (Тайвань) и удостоился бронзовой медали. В честь этого успеха нашего соотечественника под сводами Дворца спорта Гимназии Ханчжоу, где проходили поединки боксёров, был поднят Государственный флаг Туркменистана.

Церемонии награждения медалистов всегда проходят после финалов. На Азиаде в боксёрском турнире в весовой категории до 71 кг финальный поединок, однако, не состоялся. Из-за рассечения брови, полученного в полуфинальном бою с туркменским боксёром Байрамдурды Нурмухаммедовым, на ринг не вышел представитель Тайваня Кан Чиа Вей, в результате чего золотая медаль ХIХ летних Азиатских игр досталась японцу Севону Оказаве.

Необходимо отметить, что тема необъективного судейства на боксёрском турнире Азиады, из-за которого туркменский спортсмен Байрамдурды Нурмухаммедов и действующий чемпион мира и Азии Асланбек Шымбергенов из Казахстана не вышли в финал и лишились заслуженных путёвок на Олимпийские игры-2024 в Париже, всё ещё обсуждается на Играх в Ханчжоу. В знак протеста против несправедливого решения судей казахстанский боксёр даже снял с себя бронзовую медаль после вручения на церемонии награждения.

Тема судейства на боксёрском турнире поднималась и на состоявшейся после награждения пресс-конференции, которую проигнорировали Асланбек Шымбергенов и серебряный медалист Кан Чиа Вей из Тайваня.

Чемпион ХIХ летних Азиатских игр Севон Оказава уклонился от вопросов на тему судейства, отметив стойкий характер туркменского спортсмена.

«Он – сильный боксёр», – сказал С.Оказава, показав пальцем на Байрамдурды Нурмухаммедова.

Байрамдурды также ни слова не сказал о судействе, лишь поблагодарил организаторов Азиады за гостеприимство и великолепную организацию Игр.

Необходимо отметить, что из-за своего скромного поведения Байрамдурды Нурмухаммедов пользуется большим уважением среди участников боксёрского турнира на Азиаде.

«Такой скромный, а по тому, как он боксирует на ринге, не скажешь, что это тихий парень», – заявил восторженно о Б.Нурмухаммедове один из тренеров в команде Таджикистана.

В 1994 году на первых для туркменских спортсменов Азиатских играх в Хиросиме (Япония) бронзовую медаль в боксёрском турнире завоевал Бекмурад Дурдыев (весовая категория до 63,5 кг) из Туркменабата. В 2014 году на ХVII летних Азиатских игр в Инчхоне (Республика Корея) Азиз Бебитов (до 64 кг) и Сердар Худайбердыев (до 69 кг) также удостоились бронзовых наград. И вот теперь спустя 9 лет в активе туркменских боксёров появилась ещё одна бронзовая медаль на столь крупных континентальных комплексных соревнованиях.

Этот успех Байрамдурды Нурмухаммедова по праву разделяют его первый тренер Курбангельды Вельмурадов, нынешний наставник Язмухаммет Паззыев, у которого он тренируется уже несколько лет и готовится ко всем ответственным международным соревнованиям, а также главный тренер сборной Туркменистана Тенилбек Джумакулов.

Завоёванная Байрамдурды Нурмухаммедовым бронзовая медаль стала пятой в копилке Туркменистана на Азиатских играх в Ханчжоу. Ранее три медали в борьбе кураш команде принесли Теджен Тедженов, удостоившийся серебра в супертяжёлой весовой категории свыше 90 кг, а также Ишанмырат Атаев (до 90 кг) и Айнур Аманова (до 52 кг), которым были вручены бронзовые награды. Ещё одну бронзу в состязании дзюдоисток весовой категории до 57 кг выиграла Майса Пардаева.