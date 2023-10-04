Туркменский боксер стал обладателем бронзовой медали Азиады

В Ханчжоу завершился турнир по боксу в рамках XIX летних Азиатских игр, по итогам которого туркменский боксер Байрамдурды Нурмухаммедов был награжден бронзовой медалью. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

По итогам полуфинального поединка в весовой категории до 71 кг между Байрамдурды Нурмухаммедовым и тайваньским спортсменом Кан Чиа Вейем решалась судьба не только медалей, выхода в полуфинал, но и лицензии на участие в Олимпийских играх-2024. Несмотря на победу туркменского боксера в двух из трех раундах, победа по итогам трех раундов была отдана тайваньскому спортсмену.

Сегодня на Азиаде начались соревнования по греко-римской борьбе, в которых Туркменистан представляют пять спортсменов. Трое из пяти борцов уже завершили выступления без медалей. Завтра пройдут первые турниры по карате и джиу-джитсу, в которых от Туркменистана заявлены по четыре спортсмена.