Туркменская делегация приняла участие на фестивале Prix Italia-2023

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В честь 75-ой годовщины телеканала RAI в городе Бари (Италия) на великолепной площади Пьяцца дель Феррарезе прошел фестиваль «Притяни к себе» Prix Italia-2023. В нем приняла участие делегация Туркменистана. В рамках визита туркменской делегации состоялись двусторонние встречи, в частности, с президентом итальянского телеканала RAI, а также с министром охраны окружающей среды Италии и мэром города Бари, об этом сообщает сайт «Turkmenistan Habarlar portaly».

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Также состоялась встреча с директором отдела торговли и обмена итальянского телеканала RAI, в ходе состоявшихся встреч были обсуждены все возможности дальнейшего сотрудничества, в частности подписания меморандума с телеканалом RAI.

Также состоялись встречи с президентом и генеральным директором Prix Italia. В рамках Prix Italia-2023 очередное заседание Генеральной Ассамблеи запланировано на 6 октября.