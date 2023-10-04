Туркменистан принимает участие в конференции по кибербезопасности в Ташкенте
С 3 по 4 октября в Ташкенте проходит международная конференция по кибербезопасности «Cyber Security Central Eurasia 2023», в которой принимает участие делегация агентства «Туркменсвязь». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».
Конференция посвящена информационной безопасности, защите важных инфраструктур и бизнеса.
Главной целью мероприятия является создание международной платформы по обмену опытом и знаниями, открытие новых возможностей для сотрудничества.
В ходе форума прозвучали выступления более 40 спикеров, в том числе, руководителя «Туркменсвязь»Хаджимурада Худайгулиева.
Кроме того, на полях конференции состоялась встреча Хаджимурада Худайгулиева с министром цифровых технологий Узбекистана Шерзодом Шерматовым для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере информационной безопасности и защите от киберугроз.