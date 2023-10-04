СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПО ПРОЕКТАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

4 октября 2023 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с послом Европейского Союза в Туркменистане Беатой Пекса, руководителем отдела сотрудничества Представительства ЕС в Казахстане Йоханнесом Бауром, представителями Международного торгового центра и Германского агентства по международному сотрудничеству.

В ходе переговоров были обсуждены состояние и перспективы совместных двусторонних и региональных проектов в Центральной Азии. Стороны отметили успешную реализацию этих проектов.

Были затронуты вопросы сотрудничества в области изменения климата и транспорта.

Стороны проинформировали об усилиях Туркменистана и ЕС по снижению энергопотребления, увеличению производства возобновляемой энергии, снижению выбросов метана, усилиях по развитию транспортной взаимосвязанности между Европейским Союзом и Центральной Азией, а также обменялись мнениями по усилению сотрудничества в этих сферах.