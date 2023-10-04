Концерт, посвящённый международному дню музыки

В Большом зале Туркменской национальной консерватории им. М. Кулиевой состоялся концерт под названием «А музыка звучит…», который стал логическим продолжением посвящения международному дню музыки.

Организатору концерта – кафедре вокала консерватории удалось подготовить концертную программу с учетом вкусов всех слушателей, собравшихся в зале. В этот вечер прозвучали произведения туркменских композиторов: народная песня «Йылгайлар», «Сердце поэта» и «Ашхабад» Нуры Халмамедова, «Цвети Родина» Нуры Мухатова. Незабываемым стало выступление вокалиста Бегенча Гайипова. Безукоризненно исполнил два произведения – «Мелодия» и «Прелюдия» — заслуженный артист Туркменистана Владимир Мкртумов. Словно трели соловья звучал дивный голос Дуньягозель Бегалиевой в произведении «Здесь хорошо».

Со сцены также звучали произведения Антонина Дворжака, Модеста Мусорского, Петра Чайковского.

Исполнение Лачин Худайбердыевой на дутаре русской народной песни «Ах вы, сени, мои сени…» внесло забавный штрих и воспринималось как соперничество двух народных инструментов: дутара и балалайки.

Для любителей зарубежной современной музыки была отведена вторая половина концерта. Она начиналась с романтического путешествия на ковре-самолете, которое совершили зрители в сопровождении Доврана Шаммыева и Тазегуль Байрамовой, исполнивших песню Алана Мэнкенса из кинофильма «Аладдин». Следом прозвучали полюбившиеся хиты, которые в основном представляли музыкальные группы «Рэгтайм» и «Камерата-Ашхабад». Особенно запомнилось блестящее исполнение «Танго» Чарльза Орлана музыкантами «Камерата-Ашхабад».

Песней «Time to say good bay» Франческо Сартори завершили концертную программу народный артист Туркменистана Атаджан Бердыев и все участники концерта.

Концертмейстерами вечера выступили Екатерина Дарчия, Владимир Мкртумов, Елена Аракелян, Евгений Целютин и Мяхри Оразова.

Приятным сюрпризом стало вручение поздравительных открыток с международным днем музыки всем участникам концертной программы.