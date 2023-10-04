В Туркменистан прибыла делегация Азербайджана

Делегация Азербайджанской Республики во главе с министром экономики Микаилем Джаббаровым прибыла в Туркменистан, где состоялась встреча с министром внутренних дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В ходе встречи стороны отметили позитивную динамику развития туркмено-азербайджанского сотрудничества. Дипломаты обсудили перспективы дальнейшего развития партнерства в торгово-экономической, энергетической, нефтегазовой, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной сферах.

Кроме того, стороны отметили эффективное сотрудничество в культурно-гуманитарном направлении. В данной связи дипломаты договорились продолжить планирование совместных праздничных мероприятий по случаю 300-летия со дня рождения великого мыслителя, поэта и философа Востока Махтумкули Фраги.