В ИМО МИД ТУРКМЕНИСТАНА СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ХАЛК МАСЛАХАТЫ ТУРКМЕНИСТАНА

Сегодня, 4 октября 2023 года, в Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась конференция

«К великому будущему с образцовой государственной доктриной Национального Лидера туркменского народа и путём Героя Аркадаглы Сердара».

В мероприятии, организованном Министерством иностранных дел Туркменистана, приняли также участие руководители и представители общественных организаций страны, профессорско-преподавательский состав и студенты высших учебных заведений Туркменистана.

Участники конференции констатировали историческую значимость заседания Халк Маслахаты Туркменистана, прошедшего 24 сентября текущего года, а также выступлений Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в ходе которых были рассмотрены важные вопросы государственной и общественной жизни, направленные на дальнейшее развитие страны. Отдельное внимание участники конференции уделили стратегиям и национальным программам по дальнейшему развитию Туркменского государства.

Выступая на конференции, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов подчеркнул, что заседание Халк Маслахаты Туркменистана стало большим общественно-политическим событием в жизни страны, продемонстрировавшим особенности миролюбивой внешней и внутренней политики государства, единство и сплочённость народа.

Участники конференции особо подчеркнули, что деятельность Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова всецело направлена на укрепление международного авторитета Туркменского государства, ставит целью осуществление масштабных национальных программ и преобразований по динамичному развитию страны, а также обеспечению социального благополучия.

Было отмечено, что крупные реформы и преобразования, начатые Героем-Аркадагом, сегодня успешно претворяются в жизнь Героем Аркадаглы Сердаром.

По итогам конференции его участниками было принято Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

В рамках мероприятия прошла литературно-музыкальная композиция «Мы — молодые посланники мира», подготовленная студентами Института международных отношений МИД Туркменистана.