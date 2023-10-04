Вышел новый номер туркменского электронного журнала «Arkadagly Ýaşlar»

Центральным советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули издан новый номер электронного журнала «Arkadagly Ýaşlar». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Новый выпуск издания начинается со стихотворения «Независимость» народного писателя Туркменистана Атамырата Атабаева, написанного 32 года назад. В журнале опубликованы итоги рабочего визита Президента Сердара Бердымухамедова в Таджикистан, где он принял участие в пятой консультативной встрече центрально-азиатских стран и встрече стран-учредителей МФСА. Также на страницах журнала опубликована статья, посвященная закладке фундамента новых учебных заведений.

Также читателям журнала представлен материал «Ylym mekdepden başlanýar», посвященный научным исследованиям школьников — победителей олимпиад.