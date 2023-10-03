Туркменский ВУЗ вошел в авторитетный рейтинг университетов

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт получил статус «репортер» мирового рейтинга университетов THE World University Rankings-2024. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рейтинг THE World University Rankings-2024 ежегодно попадают ВУЗы по версии британского журнала Times Higher Education. Высшие учебные заведения мира оцениваются по таким критериям как преподавание, качество исследований, исследовательская среда, международные перспективы и промышленность.

Туркменские учебные заведения все чаще занимают строчки в авторитетном рейтинге. Например, Туркменский государственный архитектурно-строительный институт вошел в рейтинги THE World University Rankings и Impact Rankings. В рейтинг Impact Rankings туркменский ВУЗ попал благодаря достижению 17-ти целей устойчивого развития, разработанных ООН.