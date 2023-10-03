В туркменском городе Аркадаг состоялся Международный форум молодежи

В понедельник 2 октября в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг Туркменистана состоялся Международный молодежный форум «Диалог – гарантия мира». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Мероприятие было организовано Правительством Туркменистана при участии офиса Постоянного координатора ООН в Туркменистане и Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА.

В работе форума приняли участие молодые лидеры, активисты, студенты, предприниматели и новаторы из стран центральноазиатского региона.

Главной темой форума стало содействие мирному диалогу посредством применения превентивной дипломатии. Кроме того, было рассмотрено применение новых технологий, цифровая дипломатия, продвижение мира через культуру и искусство.

По итогам форума был подписан Меморандум об учреждении Диалога молодёжи стран ЦА, принято Обращение участников Международного молодёжного форума «Диалог – гарантия мира».