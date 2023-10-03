В США отметили День независимости Туркменистана
При поддержке Посольства Туркменистана в США с 30 сентября по 1 октября в городе Чикаго был организован ряд праздничных мероприятий по случаю 32-ой годовщины независимости Туркменистана. Об этом сообщает МИД Туркменистана.
30 сентября в библиотеке «Хоффман-Эстейтс» прошел семинар «Внешняя политика и международное сотрудничество Туркменистана: исторический визит Президента Туркменистана в Нью-Йорк в сентябре 2023 года».
Молодежные команды туркменских студентов, обучающихся в США, провели волейбольный турнир.
1 октября в зале «Аллегра» прошли праздничные мероприятия, в том числе, конкурс по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги и викторина по истории Туркменистана. Победители интеллектуальных конкурсов были награждены ценными призами от Посольства Туркменистана в США.