В США отметили День независимости Туркменистана

При поддержке Посольства Туркменистана в США с 30 сентября по 1 октября в городе Чикаго был организован ряд праздничных мероприятий по случаю 32-ой годовщины независимости Туркменистана. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

30 сентября в библиотеке «Хоффман-Эстейтс» прошел семинар «Внешняя политика и международное сотрудничество Туркменистана: исторический визит Президента Туркменистана в Нью-Йорк в сентябре 2023 года».

Молодежные команды туркменских студентов, обучающихся в США, провели волейбольный турнир.

1 октября в зале «Аллегра» прошли праздничные мероприятия, в том числе, конкурс по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги и викторина по истории Туркменистана. Победители интеллектуальных конкурсов были награждены ценными призами от Посольства Туркменистана в США.