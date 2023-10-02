Туркменский боксер Нурмухаммедов вышел в полуфинал Азиады в Ханчжоу

Боксёр из Туркменистана Байрамдурды Нурмухаммедов вышел в полуфинал Азиатских игр в Ханчжоу, передает «Туркменистан: Золотой век».

В четвертьфинале в весовой категории до 71 кг он победил соперника из Монголии Тугулдура Бямбатсогта, которой до этого выиграл техническим нокаутом у Мохаммада Хайбара Нуристани (Афганистан) и взял верх над Пирапатом Еасунгноеном (Таиланд) – 5:0.

Таким образом, Нурмухаммедов гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Как уже сообщалось, в первом бою Байрамдурды выиграл у участника чемпионата мира-2023 в Ташкенте Давуда Махкамова из Таджикистана – 5:0. А во втором взял верх техническим нокаутом над 19-летним Нидалом Фокахаа из Палестины, занявшим 9 место на чемпионате мира-2023 в Ташкенте.

В полуфинале, победитель которого гарантирует себе не только как минимум серебряную медаль, но и путёвку на Олимпийские игры-20024 в Париже, Байрамдурды Нурмухаммедов встретится с четвертьфиналистом в весе до 75 кг предыдущих Азиатских игр-2018 в Индонезии Кан Чиа Вейем (Тайвань), который в первом круге выиграл у Нурадина Рустамбек уулу (Кыргызстан) – 4:1, во втором победил Нираджа Галани Гамаге (Шри-Ланка) – 5:0, а в третьем взял верх над Бин Че Азми Мохд Асваном (Малайзия) – 5:0.

В другом полуфинале сойдутся участник Олимпийских игр в Токио, чемпион мира 2021 года в Белграде в весе до 67 кг Севонрец Куинси Менса Оказава (Япония) и действующий чемпион мира и Азии, серебряный медалист предыдущих Азиатских игр-2018 в Джакарте в весовой категории до 69 кг Асланбек Шымбергенов (Казахстан).

21-летний уроженец города Махтумкули в Балканском велаяте Байрамдурды Нурмухаммедов – дебютант Азиатских игр. До этого на прошлогоднем чемпионате Азии в Аммане (Иордания) он дошёл до четвертьфинала, а на последнем чемпионате мира, который состоялся в этом году в Ташкенте, выиграл первые два боя, а в поединке за выход в четвертьфинал проиграл представителю России и занял 9 место. Боксом занимается под руководством Язмухамметта Паззыева и главного тренера сборной Туркменистана Тенилбека Джумакулова.

Тем временем на Азиатских играх в Ханчжоу продолжаются соревнования в других видах спорта.

На стартовавшем турнире по лёгкой атлетике 32-летний мастер спорта международного класса из Ашхабада, участник Олимпийских игр в Лондоне и Токио Мерген Маммедов в метании молота с результатом 66,93 метра занял 9 место среди 13 участников, не дотянув до своего рекорда Туркменистана 7,08 метра. Девять лет назад на Азиатских играх в Инчхоне он с результатом 68,68 метра занял 7 место.

Начался на Азиаде в Китае и турнир по тяжёлой атлетике, в котором Туркменистан представляют 7 спортсменов (5 мужчин и 2 женщины).

Первой в составе туркменской команды на помост вышла чемпионка мира 2018 года в весе до 45 кг Юлдуз Джумабаева. Подняв в рывке 68 кг и в толчке 91 кг, она с результатом 159 кг в сумме двоеборья заняла 10 место среди вышедших на старт 13 штангисток.