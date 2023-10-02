Туркменская дограма признана лучшим блюдом международного фестиваля в Китае

Представители Туркменистана приняли участие в международном фестивале Embrace The World, Embrace The Diversity, который проходил в Пекинском транспортном университете. Мероприятие объединило гостей из 34 стран, которые представили яркие выступления в национальном стиле, сообщает сайт «Большая Азия».

Туркменская делегация выступила с танцевальным номером, в котором показала национальный танец кушдепди. Кроме того, участники фестиваля угостили гостей традиционным блюдом дограма. Преподаватели университета признали его лучшим блюдом фестиваля.

Дограма – это национальное туркменское блюдо, которое готовится из баранины, лепешки и репчатого лука.

Это не первый случай, когда дограма привлекает внимание мировой общественности. В августе ливанский шеф-повар Абир Эль Сагир, набравшая популярность в социальной сети Tik-Tok, самостоятельно приготовила дограму. Ролик набрал несколько миллионов просмотров и свыше 150 тысячи лайков.

Фестиваль Embrace The World, Embrace The Diversity был организован Пекинским транспортным университетом с целью демонстрации культурного разнообразия и ознакомления с колоритом разных стран. Мероприятие объединило гостей из разных уголков мира и позволило им познакомиться с традициями и кухней других культур.