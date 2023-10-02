ТУРКМЕНИСТАН И ФРГ НАЦЕЛЕНЫ НА УГЛУБЛЕНИЕ МНОГОГРАННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

29 сентября 2023 года в рамках рабочего визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в ФРГ Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с Уполномоченным федерального министерства иностранных дел Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиасом Люттенбергом, об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов и наметили перспективы двустороннего взаимодействия.

В контексте развития политико-дипломатических отношений, стороны выступили за дальнейшее расширение контактов на высшем и правительственном уровнях.

Отмечено эффективное партнёрство на международных площадках, прежде всего, по линии ООН. В данном контексте, выражена благодарность германской стороне за поддержку резолюций и международных инициатив Туркменистана. Стороны также подчеркнули значимость многостороннего диалога между ФРГ и странами Центральной Азии в формате «ЦА+Германия».

В качестве важного инструмента активизации туркмено-германских отношений выделен формат межмидовских консультаций.

В рамках обсуждения путей торгово-экономической кооперации стороны выступили за интенсификацию работы Совместной туркмено-германской группы по экономическому сотрудничеству, проведение Дней экономики и бизнес-форумов, а также укрепление сотрудничества с Восточным комитетом германской экономики.

При этом, среди наиболее важных сфер партнёрства обозначены газохимическая отрасль, «зелёная» энергетика, привлечение немецких технологий и инвестиций в перспективные направления экономики Туркменистана, агропромышленный комплекс и водное хозяйство.

В контексте развития культурно-гуманитарных связей, высказано мнение об активизации взаимодействия по линии образования, в частности, расширение образовательных программ и обучения немецкого языка в Туркменистане. Также в качестве актуальных направлений сотрудничества выделены сфера культуры, археология и музейное дело, а также здравоохранение.

По итогам встречи была подписана Совместная декларация между Министерством иностранных дел Туркменистана и Федеральным министерством иностранных дел ФРГ.