ПОСОЛ ЕС В ТУРКМЕНИСТАНЕ ВРУЧИЛА КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

2 октября 2023 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Посла Европейского Союза в Туркменистане Беаты Пексы, об этом сообщает МИТ Туркменистана.

Министр поздравил Посла с назначением на ответственный пост и пожелал успехов в выполнении её дипломатической миссии в Туркменистане.

В ходе переговоров стороны отметили активизацию сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом, как в двустороннем формате, так и в рамках формата «Европейский Союз – Центральная Азия».

Были обсуждены вопросы обмена визитами на высшем уровне.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической, образовательной сферах, а также в области экологии и управления водными ресурсами в ЦА.

В данном контексте, стороны констатировали слаженную работу Туркменистана и Европейского Союза по реализации таких региональных программ и проектов ЕС для Центральной Азии, как «БОМКА», «КАДАП», «Эразмус+» и др.