ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ТУРКМЕНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПАРТНЁРСТВА

Сегодня, 2 октября 2023 года, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Посла Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмата Фузули оглы Гозалова, об этом сообщает МИД Туркменистана.

Р.Мередов поздравил Посла с назначением на ответственный пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать всестороннее содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической миссии.

В ходе встречи обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном по приоритетным направлениям политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера. Состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего развития партнёрства как в межгосударственном формате, так и в рамках международных структур, прежде всего, в ООН.

Говоря о расширении торгово-экономического партнёрства, собеседники отметили рост двустороннего товарооборота, а также подчеркнули большой потенциал взаимодействия в данной сфере. В качестве важных направлений сотрудничества отмечены также топливно-энергетический комплекс, вопросы экологии и охраны окружающей среды, взаимодействие в области транспорта и логистики.

Также было отмечено плодотворное сотрудничество двух стран в области образования, науки, туризма, а также сфере культурных обменов.