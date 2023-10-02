Назначен новый посол Турции в Туркменистане

Турецкая Республика направит в Туркменистан нового Чрезвычайного и Полномочного посла. Им станет Ахмет Демирок. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает агентство Anadolu.

Причиной назначения является скорое завершение срока дипломатической миссии в Туркменистане Чрезвычайного и Полномочного посла Турции Тогана Орала.

Ахмет Демирок родился 21 августа 1970 года в Конье, Турция. Женат, отец троих детей, хорошо говорит по-английски.

Стоит отметить, что кроме Ашхабада, будут заменены послы Турции в Братиславе, Минске, Эр-Рияде, Либревиле, Монтевидео, Асмэре и Скопье.