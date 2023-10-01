Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования руководству Пакистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил глубокое соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и исполняющему обязанности Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Анвар-уль-Хак Какару в связи с произошедшими взрывами в мечетях в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Взрывы, повлекшие за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья, были решительно осуждены Туркменистаном.

«Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии терроризму и экстремизму», – говорится в послании.

Президент Туркменистана выразил слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.