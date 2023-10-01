В Туркменистане учредили медаль «Аркадаг»

Сегодня, в Ашхабаде состоялось третье заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва. На заседании были рассмотрены и приняты ряд законов, направленных на развитие экономики, укрепление международного сотрудничества и защиту прав граждан, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

В числе принятых законов – Закон Туркменистана «О создании медали Туркменистана «Аркадаг». Медаль является государственной наградой и присуждается гражданам Туркменистана и иностранным гражданам за вклад в развитие социальной, общественной, гуманитарной, благотворительной, волонтёрской деятельности, в организацию медицинских услуг, реабилитации, а также финансовой и материальной помощи, консультирования и технической помощи детям и молодежи, нуждающимся в поддержке.