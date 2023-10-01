В Ашхабаде отметили Международный день пожилых людей

28 сентября в ашхабадском ресторане «Дестерхан» прошло торжество в честь Международного дня пожилых людей. Мероприятие было организовано Учреждением социального обслуживания пожилых и лиц с инвалидностью города Ашхабада.

В ходе торжества приглашенные артисты Русского драматического театра имени А. С. Пушкина выступили с концертной программой «Песни нашей молодости». Также артисты вместе с ветеранами исполняли песни военных лет, декламировали стихи, исполняли танцы.

По окончании праздника всем участникам были вручены памятные подарки.

От имени министерства труда и социальной защиты Туркменистана, Учреждение социального обслуживания горячо поздравило всех пожилых людей нашей отчизны с этим замечательным днем и пожелало им крепкого здоровья, долгих лет счастья на радость близким.