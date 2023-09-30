ФРГ будет поставлять технику для ТЭК Туркменистана

В ходе бизнес-форума в Берлине Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выразил заинтересованность в поставках техники германского производства для топливно-энергетического комплекса Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что ТЭК Туркменистана готов рассмотреть поставки германского оборудования и техники для нефтегазовой отрасли страны. Кроме того, было отмечено, что Туркменистан заинтересован в изучении успешного опыта Германии в сфере внедрения возобновляемых источников энергии, в частности, солнечных батарей.

Также Председатель Халк Маслахаты отметил, что Туркменистан планирует перенять опыт Федеративной Республики Германия в области водородной энергетики с целью создания высокотехнологичных производств.