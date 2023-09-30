Туркменистан предложил ФРГ новые формы сотрудничества в сфере сельского хозяйства

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, выступая в рамках туркмено-германского бизнес-форума в Берлине, выдвинул предложение германским компаниям перейти на новые формы взаимодействия в сельскохозяйственной сфере. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В своей речи на бизнес-форуме Председатель Халк Маслахаты Туркменистана выступил за переход к инновационному подходу работы с применением передовых и «зеленых» технологий в сфере сельского хозяйства.

Национальный Лидер туркменского народа напомнил, что Туркменистан уже долгое время успешно сотрудничает с германской компанией «Клаас». В рамках данного партнерства был создан консорциум для поставки в Туркменистан партии сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей. Ашхабад выразил готовность в рассмотрении детальных вопросов осуществления данного коммерческого предложения компании «Клаас».