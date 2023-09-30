Национальный Лидер туркменского народа дал комментарии по туркмено-германскому сотрудничеству

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в рамках туркмено-германского бизнес-форума в Берлине прокомментировал текущее состояние сотрудничества между Туркменистаном и Германией. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Сфера экономики была признана Национальным Лидером приоритетным направлением двустороннего сотрудничества Германии и Туркменистана. По слова Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, Туркменистан оценивает германские компании в качестве перспективных, ответственных и надежных партнеров. Со стороны Ашхабада была выражена заинтересованность в работе германских компаний на территории страны.

В настоящее время Туркменистан успешно сотрудничает с такими германскими компаниями как «Сименс», «Даймлер», «Клаас», «МАН», «Роде и Шварц» и многими другими.