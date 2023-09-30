Национальный Лидер туркменского народа участвует в туркмено-германском бизнес-форуме

Национальный Лидер туркменского народа Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках программы пребывания в Берлине стал участником туркмено-германского бизнес-форума, который прошел в конференц-зале отеля «Marriot». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В работе форума приняли участие заместители Председателя КабМина, руководители и специалисты ведомств Туркменистана, члены Союза промышленников и предпринимателей страны. С германской стороны участие в масштабном мероприятии приняли представители министерств, Восточного комитета германской экономики, Федерального союза малого и среднего бизнеса и других структур, руководители банков и компаний.

В ходе форума были рассмотрены пути развития туркмено-германского сотрудничества в разлиных сферах экономики.