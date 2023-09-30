Германским компаниям предложено участвовать в проектах химической отрасли Туркменистана

В ходе туркмено-германского бизнес-форума в Берлине Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов предложил представителям бизнеса Германии принять участие в химической промышленности Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил, что химическая отрасль туркменской экономики предлагает для германских компаний возможность участия в проекте проведения ремонтно-восстановительных работ и частичной модернизации завода «Тедженкарбамид». Туркменистан в данной связи считает перспективным сотрудничество с компанией «Тиссенкрупп».

Туркменской стороной была выражена готовность возобновить переговоры с германскими партнерами по реализации комплексного проекта по модернизации Гарлыкского калийного горнорудного комплекса в Туркменистане.