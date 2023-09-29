Председатель Халк Маслахаты предложил компаниям ФРГ участвовать в реализации проектов в водной сфере Туркменистана

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов предложил компаниям ФРГ участвовать в реализации проектов в сфере водопользования в Туркменистане.

С таким предложением Герой-Аркадаг выступил на встрече глав делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета экономики Германии в Берлине.

Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что нехватка водных ресурсов представляет сегодня серьезную проблему во многих регионах мира, что обусловлено глобальными климатическими изменениями, масштабной и порою бесконтрольной хозяйственной деятельностью экономических субъектов отдельных государств.

По словам Национального Лидера туркменского народа, Туркменистан, будучи участником Рамочной конвенции ООН по изменению климата, Парижского соглашения и других многосторонних международных актов в области охраны окружающей среды, твердо идет по пути выполнения своих международных экологических обязательств.

Председатель Халк Маслахаты напомнил, что в частности, в стране реализуются комплексные меры, нацеленные на сохранение и рациональное использование водных ресурсов.

«Реализацию этих мер, мы видим в тесном взаимодействии с международными организациями и иностранными государствами. В данном контексте, предлагаю германским компаниям рассмотреть вопросы реализации различных проектов в водохозяйственной сфере Туркменистана», — подчеркнул Герой-Аркадаг.

Национальный Лидер туркменского народа в первую очередь, среди них отметил такой мега-проект, как комплексная модернизация эксплуатационной инфраструктуры Каракум-реки (Каракумского канала).