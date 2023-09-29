Председатель Халк Маслахаты заявил, что европейский вектор остается в повестке дня международного энергетического сотрудничества Туркменистана

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов заявил в Берлине, что европейский вектор был и остается в повестке дня международного энергетического сотрудничества Туркменистана. Об этом Герой-Аркадаг сказал, выступая на встрече глав делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета экономики Германии.

По словам Председателя Халк Маслахаты, важной сферой сотрудничества для Туркменистана является энергетика, в составе которой газовая и электроэнергетические отрасли занимают приоритетные позиции.

Герой-Аркадаг отметил, что здесь, Ашхабад делает упор на увеличение газодобывающих мощностей, расширение многовариантной газотранспортной инфраструктуры, позволяющей обеспечить поставки туркменского природного газа на мировые рынки.

«Следует особо отметить, что европейский вектор был и остается в повестке дня международного энергетического сотрудничества Туркменистана. В этом контексте, хочу подтвердить твердую позицию Туркменистана по поставкам газа в Европу посредством строительства Транскаспийского газопровода», – подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа.

Председатель Халк Маслахаты отметил, что для этого многое сделано в последние 15 лет, выстроено системное партнерство с Европейский Союзом.

«Готовы возобновить наши активные контакты с соответствующими структурами Европейской Комиссии, отдельными европейскими государствами и компаниями в контексте реализации крупных международных энергетических проектов» – сказал Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.