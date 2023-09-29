Национальный Лидер туркменского народа предложил бизнесу ФРГ партнерство в электроэнергетике и по возобновляемым источникам энергии

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на встрече глав делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета экономики Германии в Берлине, предложил бизнесу ФРГ партнерство в электроэнергетике и по возобновляемым источникам энергии.

«Пользуясь случаем, хотел бы также предложить германскому бизнесу рассмотреть возможность работы в электроэнергетике. Строительство и модернизация электростанций, развитие сети линий электропередачи и другие проекты могут служить сферами совместного приложения усилий», – сказал Герой-Аркадаг.

По словам Национального Лидера туркменского народа, одновременно, Туркменистан уделяет большое внимание развитию такого направления, как возобновляемые источники энергии.

«Понимая, что «зеленая» энергетика, это энергия будущего, Туркменистан сегодня на национальном уровне предпринимает ряд практических действий, нацеленных на продвижение проектов в области энергии солнца и ветра», – отметил Председатель Халк Маслахаты.

Герой-Аркадаг подчеркнул, что особое внимание Ашхабад уделяет развитию международного сотрудничества в области водородной энергетики.

Также Национальный Лидер туркменского народа отметил, что отдельной актуальной темой является взаимодействие с иностранными компаниями и международными структурами в вопросах сокращения выбросов метана в атмосферу, утилизации попутного газа на месторождениях углеводородных ресурсов.

Председатель Халк Маслахаты выразил уверенность, что знания и наилучшие практики, которыми обладают германские компании в вышеуказанных направлениях, будут востребованы в Туркменистане.